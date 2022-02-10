Звезда поддержала новый закон по предотвращению насилия в отношении женщин.

Голливудская актриса Анджелина Джоли выступила с эмоциональной речью в поддержку нового закона о насилии в отношении женщин в Капитолии США. Во время выступления звезда не сдержала слез.

Видео выступления опубликовал канал C-SPAN.

Джоли посетила Капитолий со своей 17-летней дочерью Захарой.

Во время выступления Джоли пристыдила конгрессменов США за то, что они игнорировали принятие законопроект о насилии против женщин почти 10 лет. Его последнюю версию одобрили в 2013 году.

"Находясь в центре силы нашей страны, я могу думать только о тех, кого заставили чувствовать себя бессильными их обидчики, и систему, которая не может их защитить. Когда Конгресс молчит, слишком занят, чтобы продолжать закон о насилии к женщинам, усиливается чувство бесполезности", – заявила голливудская звезда.

Джоли подчеркнула, что для многих женщин, ставших жертвами насилия, новый закон появится слишком поздно. После этих слов звезда не смогла сдержать слез.

"Я хочу напомнить о том, что в таких семьях еще есть дети, которые напуганы и страдают в этот момент. Некоторые из них, к сожалению, умерли. Но их можно было спасти. Они страдают без поддержки. Им трудно терпеть жестокое обращение. Этот закон нужен в память о тех, кого больше нет", - заявила Джоли.

Читайте такжеАнджелина Джоли закрутила роман с молоденьким артистомНапомним, ранее Анджелина Джоли и The Weeknd "подогрели"слухи о своем романе. На этот раз пара устроила "тайное свидание" на концерте в Лос-Анджелесе, где выступил рэпер Мустафа.

Вас также могут заинтересовать новости: