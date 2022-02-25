Джоли, как и весь мир, призывает РФ прекратить войну.

Голливудская актриса Анджелина Джоли поддержала народ Украины в борьбе за свободу.

Свой пост она опубликовала в Instagram.

"Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасных мест. Еще слишком рано говорить, что может произойти, но значение этого момента – для народа Украины и для международного правопорядка – невозможно переоценить", - написала звезда.

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