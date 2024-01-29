Немотивированных граждан нужно ставить перед серьезным выбором, считает бывший командир роты батальона "Айдар".

Продолжается мобилизация в Украине 2024, и в нашем государстве необходимо жестко усилить ответственность за уклонение от воинского учета.

Военнообязанным сейчас в случае отказа встать на учет или проходить военно-врачебную комиссию грозит только админнаказание - штраф в сумме 1 700 гривень, а необходимо ввести уголовную ответственность, поделился мнением ветеран войны Украины против РФ, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире канала "Прямий".

По его словам, рядового немотивированного человека, который может не хотеть служить, нужно "наконец поставить перед более адекватным выбором - либо ты три года служишь, либо ты три года сидишь". "Это совсем другой выбор будет", - считает эксперт.

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Ветеран добавил, что также во время изменения мобилизационного процесса необходимо определить максимальный срок службы, чтобы граждане не покупали билет в один конец. "...потому что сейчас человек, когда надевает "пиксель", то все, он должен воевать уже или до смерти, или до ампутации, или до победы", - подчеркнул бывший командир.

Мобилизация 2024 в Украине - новости, которые стоит прочитать

Военные попросили дополнительно мобилизовать до 500 тысяч человек, и власть после этого начала работать над законом, предусматривающим усиление мобилизации. В частности, в Украине предложили снизить мобилизационный возраст - чтобы и люди до 27 лет могли пополнить ряды нашего войска.

Президент Владимир Зеленский говорил, что мобилизация должна быть справедливой. Глава украинского государства отмечал, что на фронте нужно заменить воинов, которые уже очень давно борются с россиянами.

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