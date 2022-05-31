Российские войска штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки.

В Лисичанске за сутки погибли два человека и еще трое получили ранения в результате обстрелов со стороны россиян.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Двое погибших и трое раненых в Лисичанске, всего четверо, россияне штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки, разрушили детсад в Горском",- рассказал он.

По словам Гайдая, тело еще одного погибшего мужчины найдено возле его дома в Лисичанске, расположенного в районе Пролетарского моста. Эвакуация из города приостановлена. Также в Золотом ранена женщина.

Напомним, в Северодонецке продолжаются бои, враг продвигается внутрь города. Оккупанты расстреливают машины волонтеров и врачей. Уже известно об исчезновении трех медиков, их авто нашли разорванным.

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