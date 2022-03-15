Ситуация в городе ничем не лучше Мариуполя

В Изюме Харьковской области - катастрофа. Город разрезан пополам, доступа к гуманитарной помощи нет.

Об этом сообщил заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин.

"Город Изюм две недели в осаде. Без воды, без света, тепла, пищи, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя", - пишет Мацокин.

Он отмечает, что мэрия получает информацию о том, что те, кто уцелели под обстрелами, умирают от болезней и отсутствия лекарств. Хоронить некому, как и оказывать медицинскую помощь.

"Подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве, нет возможности. Вывезти людей нет возможности. Враг коварно обстреливает дорогу к Славянску, а дорога из Харькова контролируется оккупантом. Изюмчане на грани", - рассказывает заместитель мэра.

Сейчас город разрезан пополам и между сторонами нет сообщения. Мацокин призывает к скорейшей организации гуманитарных коридоров для обеих частей города.

"Изюму нужны срочно гуманитарные коридоры с двух сторон (со стороны Харькова и со стороны Славянска) для доставки гуманитарных грузов. Изюму нужны зеленые коридоры с двух сторон для эвакуации граждан. Я прошу всех причастных к решению этих вопросов найти выход", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 10 марта из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса с 2000 человек.

Днем ранее, 9 марта, десятки автобусов, которые выехали за людьми, так и не попали в Изюм, как и гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и прочим.

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