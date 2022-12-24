Сразу два российских беспилотники застряли в маскировочной сетке над украинским танком.
Как сообщает СтратКом ВСУ, российские дроны "Ланцет-3М" пытались атаковать украинский танк на позиции. Один запутался в маскировочной сетке, а другому помешало дерево, к которому ее прикрепили.
"И такое бывает. Сразу два дрона-камикадзе "Ланцет-3М" застряли в маскировочной сетке над танком ВСУ", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что беспилотники четко навели на танк. Впрочем, россияне дважды оплошали.
О "Ланцете"
Этот БПЛА обладает скоростью 110 км/ч во время горизонтального полета и 300 км/ч при пикировании в цель. А его дальность действия достигает 40 километров.
Кроме того, аппарат оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения.
Ранее УНИАН публиковал фоторепортаж как в Украине обучают бойцов "Армии дронов". Впоследствии эти ребята должны быть "глазами" военных на поле боя, точно наводя огонь ВСУ на вражеские цели.