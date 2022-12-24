Оба дрона не попали в цель.

Сразу два российских беспилотники застряли в маскировочной сетке над украинским танком.

Как сообщает СтратКом ВСУ, российские дроны "Ланцет-3М" пытались атаковать украинский танк на позиции. Один запутался в маскировочной сетке, а другому помешало дерево, к которому ее прикрепили.

"И такое бывает. Сразу два дрона-камикадзе "Ланцет-3М" застряли в маскировочной сетке над танком ВСУ", - говорится в сообщении.

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На кадрах видно, что беспилотники четко навели на танк. Впрочем, россияне дважды оплошали.

О "Ланцете"

Этот БПЛА обладает скоростью 110 км/ч во время горизонтального полета и 300 км/ч при пикировании в цель. А его дальность действия достигает 40 километров.

Кроме того, аппарат оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения.

Ранее УНИАН публиковал фоторепортаж как в Украине обучают бойцов "Армии дронов". Впоследствии эти ребята должны быть "глазами" военных на поле боя, точно наводя огонь ВСУ на вражеские цели.

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