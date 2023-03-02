Пропагандисты утверждают, что БПЛА якобы не достигли целей.

В РФ заявили, что два беспилотника якобы пытались атаковать воинскую часть оккупантов в Крыма.

Как сообщает "База", это произошло в ночь на 1 марта в Сакском районе Крыма. Около двух часов ночи два неизвестных БПЛА упали на территории части. Вероятно, падение произошло после работы ПВО или РЭБ Минобороны.

После падения один из них взорвался. В результате взрыва никто не пострадал. Лишь стену одного из зданий посекло осколками", - говорится в сообщении.

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Ранее в Минобороны РФ заявляли о массированной атаке беспилотников на Крым. По версии оккупантов, 6 беспилотников были сбиты средствами ПВО, еще 4 выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Атаки дронов на РФ

В течение последних нескольких дней на военных объектах РФ происходят взрывы, а в небе над территорией страны-оккупанта обнаруживают "НЛО". В частности, 28 февраля РФ обвинила украинскую сторону в ударах по гражданским объектам РФ на территории Краснодарского края и Адыгеи. По версии оккупантов, доя этой "диверсии" ВСУ якобы применили беспилотники.

Один из БПЛА якобы упал вблизи газораспределительной станции. Она располагается в 100 км от Москвы.

Вчера Минобороны РФ объявило о закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью и подняло в воздух свои истребители. Они искали неизвестный летательный объект.

Ночью 1 марта жители западных городов оккупированного россиянами Крыма сообщали о серии взрывов.

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