Речь идет о пожилой паре, которую разлучил минометный обстрел оккупантов возле Марьинки. Раненую женщину доставили в больницу Днепра, а мужчина получил контузию и попал в другое медучреждение. Украинцы до последнего не знали о судьбе друг друга.

Выяснилась щемящая история пожилых супругов из Донецкой области: господин Александр вместе с женой Ириной попал под минометный обстрел россиян в родном селе Максимильяновка (возле Марьинки), когда пара занималась хозяйством.

Во время атаки мужчина получил тяжелую контузию. Так случилось, что его вместе с Ириной после спасения военные отправили в разные медучреждения. Однако это не остановило отчаянного украинца: он сбежал на костылях от врачей Кураховской больницы (Донецка область) и нашел любимую в Днепре. Она находилась в реанимации, говорится в сюжете ТСН.

Во время долгожданной встречи Александр постоянно держит жену за руку. В больнице его называют "любящим мужем госпожи Ирины".

"Сказали, что в Днепр отправили, все. У меня контузия, я не слышу. У меня кровь из уха идет. Приехал сюда и начал здесь искать. Ведь это же моя женщина! Я так долго с ней... Всю жизнь и в горе, и в радости", - рассказал о своих поисках Александр.

По словам Ирины, она уже не надеялась, что встретится с мужем вновь в этой жизни.

"Он нашел меня. Говорит: "Добрый день". Я на голос обернулась. Я не знала, жив ли он. Я вам не передам, что это было... Хотя бы близкая душа есть", - говорит со слезами женщина.

Отмечается, что Ирина попала в местную больницу Днепра неделю назад в бессознательном состоянии.

"Тонкий кишечник был полностью разбит. Большой обломок зашел в поясницу, разбил все на своем пути", - говорят о состоянии пациентки врачи.

По их словам, она имела смертельно-тяжелое ранение. У медиков было времени 1-2 суток для того, чтобы спасти ее жизнь.

На данный момент Ирину уже прооперировали трижды. Во время пробуждения она рассказала врачам, что обязана жизнью Александру: он первым услышал выстрел россиян и крикнул ей прятаться. До начала вражеского обстрела женщина собирала клубнику у себя на грядках, мужчина был рядом.

"Меня как подняло, думал, выбило глаз мне. Глянул, где она, схватил ее на руки, и понес", - рассказал Александр.

Он отметил, что все личные вещи, в частности телефоны, остались дома. Поэтому до встречи в реанимации больницы Днепра Александр и Ирина до последнего не имели уверенности, что не потеряли друг друга навсегда из-за атаки россиян.

Украинцев поразила щемящая история пограничника

Напомним, что недавно выяснилась история пограничника, которого вернули в Украину в день рождения. Речь идет об обмене, который произошел 11 июня.

Мужчина рассказал о пережитом и отметил, что до последнего вместе с другими украинцами не верил в реальность событий, пока его автобус не двинулся в Украину.

Также пограничник рассказал, что россияне ненавидят нашу нацию просто за то, что мы являемся украинцами. Он призвал российских солдат во время очередных жестоких издевательств над пленными задуматься, что завтра их может постигнуть такая же участь.

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