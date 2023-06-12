В эти сутки на фронте произошло 23 боевых столкновения.

Российские захватчики продолжают попытки атак на Марьинку, однако украинские военные отражают все вражеские атаки.

Как сообщает Генштаб ВСУ, противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, в течение суток произошло 23 боевых столкновения. Так, на Лиманском направлении в течение суток россияне безуспешно пытались наступать в районе Веселого, на Авдеевском - в направлении Авдеевки, а на Шахтерском - в направлении Благодатного.

Кроме того, на Марьинском направлении украинские защитники и защитницы отбили все 14 вражеских атак в районе Марьинки.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают обороняться и наносить удары по мирным населенным пунктам вблизи линии фронта.

ВСУ имеют успех на фронте - деоккупированно несколько сел

Как известно, сейчас на фронте продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные перешли к контрнаступательным действиям на определенных направлениях и постепенно освобождают от российских террористов захваченные ими населенные пункты.

В частности, в течение последних нескольких дней стало известно о переходе под контроль Украины сел Новодаровка в Запорожской области и Макаровки, Благодатного, Нескучного и сторожевого в Донецкой области.

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