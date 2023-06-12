Российские захватчики продолжают попытки атак на Марьинку, однако украинские военные отражают все вражеские атаки.
Как сообщает Генштаб ВСУ, противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В частности, в течение суток произошло 23 боевых столкновения. Так, на Лиманском направлении в течение суток россияне безуспешно пытались наступать в районе Веселого, на Авдеевском - в направлении Авдеевки, а на Шахтерском - в направлении Благодатного.
Кроме того, на Марьинском направлении украинские защитники и защитницы отбили все 14 вражеских атак в районе Марьинки.
В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают обороняться и наносить удары по мирным населенным пунктам вблизи линии фронта.
ВСУ имеют успех на фронте - деоккупированно несколько сел
Как известно, сейчас на фронте продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные перешли к контрнаступательным действиям на определенных направлениях и постепенно освобождают от российских террористов захваченные ими населенные пункты.
В частности, в течение последних нескольких дней стало известно о переходе под контроль Украины сел Новодаровка в Запорожской области и Макаровки, Благодатного, Нескучного и сторожевого в Донецкой области.