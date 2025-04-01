Также ВСУ уничтожили ЗРК "ТОР-М2" российских оккупационных войск.

Дроны "Prymarу" поразили в оккупированном Россией Крыму десантные катера врага 02510 БК-16 и "Раптор". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Они показали видео, где дроны воинов спецподразделения ГУР "Ргумагу" искусно уклоняются от вражеских зенитных ракет и поражают десантные катера 02510 БК-16 и "Раптор". Также беспилотники нанесли удар и по зенитно-ракетному комплексу "ТОР-М2" российских оккупационных войск.

Украинские разведчики показали свою боевую работу в Крыму, как мастерски уничтожают вражеские цели.

Видео дня

Работа ГУР в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, на днях бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму. Как сообщал ГУР, под удар дронов "Ргумагу" попал буксир "Федор Урюпин","Камаз" и ряд российских радиолокационных станций. Разведчики поразили ряд дорогостоящих систем противника: 48Я6-К1 "Подлет", КП БРЛС РМ-10М1Е, 9С32 "Имбирь", КП РЛС СТ-68 и 39Н6 "Каста-2Е2".

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