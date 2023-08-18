БПЛА был украинского производства.

Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк Т-90 на Сватовском направлении с помощью FPV-дрона.

"FPV-дрон поразил вражеский танк Т-90 стоимостью 4,5 млн долларов", - сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, это результат работы операторов ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады на Сватовском направлении. Для уничтожения вражеской техники бойцы использовали дрон-камикадзе украинского производства.

Министр отметил, что беспилотник за несколько сотен долларов поражает технику стоимостью в миллионы долларов.

"Имеем много таких кейсов. Поэтому продолжаем развивать "армию дронов". Пораженной техники россиян будет больше", - добавил Федоров.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 августа общие боевые потери РФ в войне составили 256 050 человек. Количество потерянной техники также считается тысячами.

Да, за одно утро ВСУ "приземлили" два вертолета РФ, каждый стоимостью $16 млн.

По данным Bloomberg, в России заканчиваются запасы современного оружия. Ей приходится ускорять производство, чтобы поддерживать интенсивность войны.

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