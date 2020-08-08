В Офисе генпрокурора назвали количество дел против иностранцев, которые воевали на стороне боевиков

Среди иностранных наемников - граждане Испании, Италии и Германии.

Офис генерального прокурора Украины зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 2 граждан Республики Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что иностранные наемники состояли в различных подразделениях. В частности, в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 7-й отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", 1-й отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", незаконных вооруженных формирований "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и др.

"В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989", - отметили в ведомстве.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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