Российские наемники используют минометы 120 и 82 го калибра, а также гранатометы всех типов.

За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пресс-центр штаба ООС сообщает в утренней сводке по состоянию на 07:00.

«На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших военных нет... По состоянию на 07:00 16 марта обстрелов не зафиксировано», – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120 и 82 калибра, а также гранатометов всех типов с целью провоцирования украинских подразделений на открытие огня в ответ.

Читайте такжеКравчук рассказал, могут ли санкции СНБО привести к эскалации конфликта с РоссиейВ частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от населенных пунктов Лебединское и Трудовское российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а возле Марьинки – стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», рядом с городком Южное, враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Автор: Катерина Шварц