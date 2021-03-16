За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом пресс-центр штаба ООС сообщает в утренней сводке по состоянию на 07:00.
«На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших военных нет... По состоянию на 07:00 16 марта обстрелов не зафиксировано», – говорится в сообщении.
В штабе отмечают, что оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120 и 82 калибра, а также гранатометов всех типов с целью провоцирования украинских подразделений на открытие огня в ответ.
Читайте такжеКравчук рассказал, могут ли санкции СНБО привести к эскалации конфликта с РоссиейВ частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от населенных пунктов Лебединское и Трудовское российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а возле Марьинки – стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», рядом с городком Южное, враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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