Такой статус могут получить добровольцы, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях.

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина сообщила, что добровольцы, в том числе добровольцы территориальных общин, смогут получить статус участника боевых действий.

Об этом она сказала в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Исходя из норм Международного права, мы предложили и при поддержке депутатов были приняты соответствующие изменения в законодательство, где добровольцам также, в том числе добровольцам территориальных громад, можно будет предоставлять статус участника боевых действий, но с тем требованием, что они принимали непосредственное участие в боевых действиях, о чем есть соответствующие документы и о что известно силам территориальной обороны и генеральному штабу Вооруженных Сил Украины", - сказала министр.

Она сообщила, что на данный момент признаны около 770 тыс. лиц, которые имеют статус ветерана, и еще есть много людей, которым документы будут оформляться после победы и в процессе их демобилизации.

"В соответствии с подразделениями социальной защиты, которые предоставляют информацию относительно участников боевых действий, сейчас признано около 770 тыс. человек, которые имеют статус ветерана. Сейчас присоединились еще много людей, но они все с оружием в руках защищают нашу Украину и, соответственно, все документы будут оформляться после того, как мы победим и в процессе, когда они будут демобилизироваться", - отметила Лапутина.

Как сообщал УНИАН, добровольцев терробороны на освобожденных от оккупантов территориях призывают сосредоточить оружие в местах его хранения.