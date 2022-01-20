Приобретение и хранение такого оружия осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

Кабмин обнародовал порядок использования членами добровольческих батальонов сил теробороны личного охотничьего оружия.

Постановление Кабмин одобрил 29 декабря 2021 года.

В документе говорится о "применении личного охотничьего оружия и патронов к нему — ведения стрельбы из личного охотничьего оружия членами добровольческих формирований при выполнении задач территориальной обороны, в том числе осуществление индивидуальной самообороны и самообороны во время выполнения задач территориальной обороны".

Под индивидуальной самообороной подразумевается применение охотничьего оружия во время задач территориальной обороны для защиты своей жизни, если другими способами и с помощью других средств защитить себя в такой ситуации невозможно.

Читайте такжеСразу после "союзных" тренировок в Беларуси такие учения пройдут и в России"Личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять во время выполнения задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему осуществляются в соответствии с требованиями законодательства",- указывается в постановлении.

Во время переноски или перевозки личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может быть в заряженном состоянии и без специального чехла, кейса, футляра и тому подобное, но исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны.

При этом член добровольческого формирования обязан иметь при себе разрешение органа полиции на право хранения такого оружия, основных частей оружия и устройств и удостоверение добровольца территориальной обороны.

Когда можно применять свое оружие

Для защиты гражданского населения и гражданских объектов от нападения;

отражение нападения или предотвращение угрозы нападения на охраняемые объекты;

освобождение захваченных военных и / или гражданских объектов или предотвращение (препятствование) такому захвату;

уничтожение оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;

предотвращение и / или прекращение деятельности, задержание, разоружение или обезвреживание лиц, причастных к вооруженной агрессии;

прекращение действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

прекращение действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны;

прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны или других лиц.

Летальное применение бойцами личного охотничьего оружия разрешается для индивидуальной самообороны, самообороны, а также с целью выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины и во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.

Тероборона городов Украины: что известно

С 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении заданий территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Национальное сопротивление – это вовлечение всего населения в противодействие агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является их общевойсковая подготовка, организуемая по территориально-зональному принципу.

Командующим Сил терробороны ВСУ назначен генерал Юрий Галушкин.