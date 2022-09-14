Жданов отметил, что такие переговоры будут проходить на условиях украинских властей.

Будущие переговоры с руководством России будут происходить на условиях Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины будут действовать после окончания войны и иметь переходный период, пока страна не вступит в НАТО.

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"Переговоров с РФ до конца войны не будет. И переговоры, которые будут проходить с РФ будут на условиях Украины, а не на тех условиях, которые сегодня пытаются выдвигать в России", - отметил Жданов.

При этом эксперт отметил, что сейчас некоторые депутаты муниципальных советов РФ требуют от президента Владимира Путина уйти в отставку и закончить войну.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Олег Жданов заявил, что Россия не сможет военным путем ответить на успешное контрнаступление украинских военных, так же, как и найти новые способы запугать украинцев. По его словам, Россия себя исчерпала, и все, на что она еще способна - одиночные ракетные удары.

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