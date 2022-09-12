Россия и ее пропагандисты попытаются дать сильный идеологический ответ на свои провалы, вместо военного.

Россия не сможет военным путем ответить на успешное контрнаступление украинских военных, так же, как и найти новые способы запугать украинцев.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов и добавил, что "жесткого ответа" со стороны Москвы уже не будет.

"Вопрос применения ядерного оружия на сегодняшний день не стоит, потому что весь цивилизованный мир, не самые последние страны, дали сигнал России, чтобы даже и не вздумали пытаться применить оружие массового поражения, не говоря уже о ядерном", - сказал Жданов.

По его словам, в остальном Россия себя исчерпала, и все, на что она она еще способна - единичные ракетные удары.

"Они не могут сегодня даже нанести массированный ракетный удар. Вспомните, когда по территории Украины летело по 70 с лишним ракет. Одновременно с трех сторон - с России, с Беларуси и со стороны Черного и Каспийского морей. А сегодня нет, сегодня Россия все, в этом плане сдулась", - отметил Жданов.

Эксперт напомнил, что последний наземный успех российской армии был аж в июле, и тот незначительный.

"Кинуть войска и пойти на прорыв нашей обороны? Это закончилось в июне месяце. Последний успех российских войск - это было продвижение на 10 километров за 35 суток в июле месяце на Бахмутском направлении. Так что я думаю Россия теперь утрется", - сказал Жданов.

На этом фоне Россия и ее пропагандисты уже начали менять риторику и вытаскивать идею "общего прошлого", пытаясь дать идеологический ответ на свои провалы, вместо военного.

"Они нас хотят вернуть в прошлое, когда в вышиванках и кокошниках плясали и пели одни песни в один день победы. У них других скрепов нету, кроме этого дня победы. Идеологический ответ будет, очень сильный. А военного ответа Российская Федерация дать на сегодняшний день нам не может", - подытожил Жданов.

Как сообщал УНИАН, ранее Олег Жданов рассказал, как заставить Россию капитулировать при Путине.

По его словам, если президент РФ Владимир Путин сохранит власть на момент выхода ВСУ на границы 1991-го года, то Украине будет угрожать перманентная война с Россией. Эксперт считает, что Украине нужно добиться паритета в вооружении.

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