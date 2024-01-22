Конкретная цифра в потребности в мобилизованных корректируется, в частности, в соответствии с теми обстоятельствами, которые есть на фронте на текущий момент, подчеркнул он.

Стратегически в 2024 году Вооруженные Силы Украины будут больше заниматься активной обороной, а не наступлением, это требует меньшего количества новых мобилизованных. Об этом сказал в эфире телеканала "1+1" эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

"Очевидно, что стратегически 2024 год с точки зрения проведения интенсивных наземных операций со стороны Вооруженных сил Украины будет менее интенсивным, чем 2023 год. Учитывая то, что мы скорее всего будем больше заниматься активной обороной, чем попытками продвигаться вперед, учитывая то, что нам нужно накопить достаточный ресурс, чтобы продолжение нашего контрнаступления дало результаты на тактическом и стратегическом уровне – те, на которые мы рассчитываем. И тем более, некоторые наши западные партнеры советуют нам больше внимания обратить на оборонительные действия, по крайней мере, в 2024 году. И, учитывая это, под эти нужды действительно надо меньшее количество мобилизованных в Украине, чем при планировании наступательных операций", – отметил Жовтенко.

Он подчеркнул, что конкретная цифра в потребности в мобилизованных корректируется в соответствии с теми обстоятельствами, которые есть на фронте на текущий момент и в соответствии с тем стратегическим планом, который имеют военное и политическое руководство государства на этот год.

При этом Жовтенко отметил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, какое именно оружие, в каком количестве и с какой интенсивностью мы будем получать от наших западных партнеров. Он также объяснил и то, почему есть разногласия в том, как отдельные представители нашего военного руководства видят динамику развития событий на поле боя.

"Нетипичность ситуации заключается в том, что любое военное планирование в любых других обстоятельствах, военное руководство любого другого государства прекрасно понимает, сколько и каких вооружений есть в наличии у их вооруженных сил. И, соответственно, это тот ресурс, от которого можно отталкиваться и планировать соответствующие наступательные операции, зная, сколько есть танков, самолетов, какие типы самолетов и т.д. Учитывая, что у нас этот процесс очень сильно связан с активностью и помощью наших западных союзников, и там есть своя внутренняя динамика, – эти моменты очень сидяче влияют на происходящее на поле боя", – подчеркнул эксперт.

По его словам, динамика продолжает меняться, потому что Украина продолжает вести диалог с западными партнерами для усиления военных возможностей. А иногда военное руководство перепланировывает действия учитывая то, что мы вовремя не получили от партнеров то, о чем договаривались.

"Планировать военные операции в таких условиях на самом деле максимально сложно. Я не знаю, есть ли еще кто-нибудь в мире из военного руководства других стран, которые планировали бы войну в таких условиях. И, собственно, вот это предопределяет определенные разногласия в том, как отдельные представители нашего военного руководства видят динамику развития событий на поле боя в какой-то конкретный год. Это спрогнозировать невозможно", – сказал Жовтенко.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский в конце 2023 года сказал, что военные заявили о необходимости дополнительно мобилизовать еще до 500 тысяч граждан Украины. Впоследствии правительство подало в парламент проект закона, в котором было прописано усиление мобилизационных мероприятий, но в документе нашли много "ляпов", поэтому Кабмин законопроект отозвал. Впоследствии стало известно, что Министерство обороны разработало новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов впоследствии заявил, что невозможно даже представить, что наше государство сможет обойтись без мобилизационных мер. Он подчеркнул, что нехватка личного состава в рядах войск Украины ощутима.

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