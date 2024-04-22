Первые партии закупленных дронов уже поставлены в воинские части.

"Агентство оборонных закупок" приобрело 4000 дронов DJI Mavic для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Цель Министерства обороны - обеспечить ВСУ как можно большим количеством беспилотников. Сочетание инновационных технологий с высоким профессионализмом военных обеспечит эффективную оборону нашей страны", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

В сообщении отмечается, что общая сумма заключенных контрактов - 575,2 млн грн.

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"Средние цены одного беспилотника составили 126,9 тыс. грн (DJI Mavic 3E с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством) и 194,2 тыс. грн (DJI Mavic 3T с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством)", - сообщили в Минобороны.

Директор "Агентства оборонных закупок" Минобороны Украины Марина Безрукова отметила, что на некоторых торгах соревновались по 6-7 участников, которые снижали цену во время аукциона.

"В конце концов, мы смогли получить рекордно низкие для государства цены, что подтверждают исследования журналистов-расследователей",- добавила она.

Также в Минобороны отметили, что первые партии закупленных дронов уже поставлены в воинские части.

Еще в сообщении сказано, что сейчас в Prozorro продолжаются закупки "Агентства оборонных закупок" Минобороны Украины на приобретение еще 6000 дронов.

Украинские дроны

Как сообщал УНИАН, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр сообщала, что в этом году производственные возможности Украины достигнут около 2 млн дронов различных типов, в том числе и FPV.

Она отмечала, что за первые два месяца текущего года украинская промышленность изготовила около 200 тысяч FPV-дронов.

Гвоздяр рассказала, что сейчас украинские компании разрабатывают FPV-дроны типа "крыло" и легкие разведывательные дроны, похожие на популярные "Мавики".

Президент Владимир Зеленский озвучил амбициозную цель для оборонной промышленности на 2024 год - изготовить миллион FPV-дронов.

Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин уточнил, что кроме дронов типа FPV планируется также изготовить тысячи ударных дронов со значительно большей дальностью поражения.

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