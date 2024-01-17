Такой беспилотник может нести большой вес, что очень полезно для военных.

Мировые лидеры в области беспилотных летательных аппаратов DJI вывели на международный рынок свой новый грузовой транспортер FlyCart 30. Этим дроном компания "открывает новую эру динамичной доставки грузов с воздуха".

Издание Forbes пишет, что этот БПЛА может сделать гораздо больше. Наибольшее влияние FlyCart может оказать на поле боя в качестве тяжелого беспилотного бомбардировщика, боевого корабля, миноносца и логистического транспортного средства, несмотря на все усилия DJI предотвратить военное использование своей продукции.

Самые большие маленькие беспилотники в Украине

Компания DJI, базирующаяся в Шэньчжэне, Китай, доминирует в индустрии потребительских дронов, занимая более 70 % мирового рынка. В частности, их линейка доступных по цене дронов Mavic, которые складываются достаточно компактно, чтобы поместиться в карман, - это отличные платформы для съемки видео с воздуха или проносящихся кадров пейзажей. Mavic также являются отличными разведчиками на поле боя, и обе стороны конфликта активно используют их для разведки и сбора разведданных, обнаруживая скрытые цели на расстоянии многих миль.

Видео дня

Небольшие беспилотники также повышают эффективность артиллерии: точно направляя снаряды на цель, дроны делают артиллерию в пять-десять раз эффективнее. Все - от 155-миллиметровых гаубиц до 30-миллиметровых автоматических гранатометов - теперь используют беспилотники, которые помогают танкам наносить поражения непрямым огнем с большого расстояния, что раньше было невозможно.

И, конечно, небольшие беспилотники используются в качестве бомбардировщиков. Напечатанные на 3D-принтере бомбардировочные установки вооружают небольшие квадрокоптеры одной или двумя гранатами для сброса в окопы, траншеи или через люки для уничтожения техники.

DJI осуждает использование своих беспилотников в военных целях. Компания запретила продажи своей продукции в Украине и России в апреле 2022 года и выпустила несколько резких заявлений, но их проигнорировали.

Большая грузоподъемность, низкая цена

Новый FlyCart 30 от DJI должен занять такое же место в мире дронов-доставщиков, как Mavic на потребительском рынке. Как и все остальные модели DJI, он обладает чрезвычайно впечатляющими техническими характеристиками.

Благодаря восьми роторам на четырех рычагах FlyCart30 может перевозить до 30 килограммов/66 фунтов на расстояние до 10 миль или переносить меньший груз на большее расстояние. Дальность управления указана как 13 миль, но дополнительные функции позволяют одной кнопкой переключить управление на второго оператора.

Максимальная скорость составляет 45 миль в час, при этом дрон может летать при ветре до 27 миль в час.

Среди множества функций безопасности - автоматический радар и визуальный обход препятствий днем и ночью, а также парашют, который раскрывается при отказе двигателей, так что дрон совершит мягкую посадку.

Для доставки грузов FlyCart30 может перевозить 70-литровую грузовую капсулу - контейнер размером с чемодан - или, если нет места для посадки, он может опустить полезный груз на лебедке, пока дрон парит на высоте 60 футов.

Как и Mavics, FlyCart30 складывается для удобства транспортировки. Международная цена пока не объявлена, но в прошлом году в Китае этот дрон рекламировался всего за 17 тысяч долларов.

Дроны-бомбардировщики

Украина уже широко использует большие коммерческие дроны DJI, такие как Matrice 300, как для дальней разведки, так и в качестве бомбардировщиков. Но 10-фунтовая грузоподъемность Matrice, который стоит в розницу более 10 тысяч долларов, уступает 60-фунтовому FlyCart 30.

Есть и более тяжелые беспилотники-бомбардировщики отечественного производства, в том числе танкоуничтожители R-18 компании "Аэроразведка" и "Кажан". Они обычно летают ночью, используя тепловидение для поиска и поражения российских транспортных средств.

Более крупные беспилотники-бомбардировщики могут сбрасывать 25-фунтовые противотанковые мины TM-62, модифицированные как авиабомбы, со смертельной точностью. Русские называют их Бабой Ягой и боятся их.

Тяжелые беспилотники Украины недавно взяли на себя новую роль миноносцев. Инженеры разработали специальный взрыватель, благодаря которому мина может быть сброшена с воздуха и взведена только после того, как она попадет в руки. Беспилотники могут устанавливать мины на дорогах и трассах с расстояния в несколько миль. Они также могут заделывать бреши в минном поле, где российские саперы начали расчищать путь.

Низкая цена и большая грузоподъемность FlyCart являются революционными. Существующие тяжелые беспилотники гораздо дороже и являются в значительной степени специализированными инструментами. FlyCart, разработанный и ориентированный на массовый рынок, будет пользоваться огромной популярностью. Он может сбросить больше бомб и мин дешевле, чем все, что существует в настоящее время.

DJI, несомненно, предусмотрит геозонирование и другие меры, чтобы предотвратить использование FlyCart в качестве бомбардировщика. Как и в случае с Mavic, изобретательные операторы быстро их обойдут. Возможно, показательно, что в рекламе конкурирующего дрона-доставщика Titan, произведенного компанией Autel, было показано, как он перевозит бомбы. Компания Autel, также китайская, отрицает, что реклама имеет к ним какое-либо отношение. Titan с грузоподъемностью всего 22 фунта и ценой более 52 тысяч долларов, возможно, будет трудно конкурировать со своим более крупным и, скорее всего, более дешевым соперником.

Оружейные корабли

Тем временем американская компания AeroVironment, производящая военные беспилотники, недавно объявила об успешном испытании противотанкового оружия Shryke с GPS-наведением со своего мультикоптера Vapor 55. Точность Shryke составляет 1-2 метра, а скользящее оружие может наносить удары на значительном расстоянии. Грузоподъемность Vapor 55 составляет 12 килограммов, или примерно одну пятую FlyCart 30.

Стоимость аппарата неизвестна, но он создан в соответствии с военными спецификациями по прочности и устойчивости к застреванию. Возможно, самым важным открытием в Украине станет то, насколько хорошо коммерческие беспилотники могут работать в военной среде. Теоретически FlyCart может наносить десятки точных ударов за один вылет, а его вооружение достаточно мощное, чтобы уничтожать бронетехнику.

Большая мощность также открывает возможности для создания новых типов ударных дронов. Несколько разработчиков уже придумали стабилизированное оружие для дронов, например винтовку Baduga, которая поставляется с мощной винтовкой с 60 патронами. Она может надежно поразить цель размером с человека одним выстрелом с расстояния 200 метров. Система Baduga в комплекте с винтовкой и боеприпасами весит менее 20 фунтов.

В 2021 году компания Nammo провела испытательный пуск своей противотанковой ракеты M72 с тяжелого беспилотника. M72 весят около восьми фунтов каждая, так что FlyCart может нести целую стойку таких ракет, получая преимущество за счет возможности атаковать тонкую верхнюю броню.

FlyCart также может выступать в качестве носителя дронов, материнского корабля для нескольких ударных дронов FPV. И Украина, и Россия уже экспериментировали с этой концепцией, но доступная тяжелая платформа упростит ее реализацию .

DJI, несомненно, смотрит в будущее и на огромный мировой рынок дронов-доставщиков. В частности, лебедочная система позволяет предположить, что они думают о городских сетях доставки, которые, минуя дорожные проблемы, доставляют срочные поставки, потребительские товары или даже еду на вынос на расстояния в несколько миль. Но пока службы доставки с помощью беспилотников в буквальном смысле слова пытаются оторваться от земли, пока разрабатываются правила безопасности полетов, военные операторы беспилотников возьмут все тяжелые бомбардировщики, которые они смогут получить, законным или иным путем.

Дроны на войне в Украине - последние новости

На фронте используются разные типы дронов. Чтобы противостоять врагу, в Украине даже создали "Армию дронов", с помощью которой ВСУ уничтожают российскую технику и личный состав.

Вице-премьер – министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что за первую неделю 2024 года "Армия дронов" поразила 19 танков, 40 ББМ и 29 пушек российских захватчиков.

Глава оборонного ведомства Латвии Андрис Спрудс заявил, что Рига работает над созданием коалиции дронов, в которую уже вошли почти 20 стран.

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