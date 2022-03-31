В течение двух прошедших дней полицейские задержали 20 человек, которые собирали информацию для российских оккупантов.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины разоблачены более 500 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

Согласно сообщению, с 24 февраля на территории государства полицейские разоблачили 506 человек, причастных к диверсионной деятельности, они задержаны и переданы СБУ для проведения дальнейших проверок.

В полиции отмечают, что в течение двух прошедших дней полицейские задержали 20 человек, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.

В частности, полиция Кировоградщины задержала гражданина России и жителя Харьковщины. "Во время проверки мобильных телефонов правоохранители обнаружили фото отдельных объектов инфраструктуры Кировоградщины и скриншоты перечисления средств из российских банков", - сказано в сообщении.

Полиция Винницкой области задержала местного жителя, который фотографировал админздание одного из подразделений полиции. Во время проверки в телефоне задержанного обнаружено много других фотографий зданий и автомобилей.

Полиция Киева на одном из блокпостов столицы совместно с представителями территориальной обороны выявили гражданина РФ и женщину без документов, которая при себе имела мобильный телефон с подозрительной перепиской.

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