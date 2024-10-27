Бывший пленник россиян считает несправедливым то, что украинские солдаты воюют без ограничений.

В Украине существует большая проблема с отсутствием демобилизации среди военных ВСУ, что приводит к увеличению случаев дезертирства. Об этом заявил украинский журналист и бывший пленник россиян Станислав Асеев в интервью изданию Le Monde.

"Это проблема, которая уже превысила 100 000 человек. У нас огромная армия дезертиров, бродящих по стране", - сказал Асеев.

Журналист поделился, что в рядах ВСУ все чаще наблюдаются случаи дезертирства. Главной причиной он считает чувство несправедливости, которое возникает у украинских военных.

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Несмотря на различные законы, которые помогли ускорить темпы мобилизации в Украине, существует огромная потребность в пополнении армии, отмечает журналист. Он заявил, что мужчины боятся быть призваными на фронт и некоторые из них нелегально покидают страну.

Именно это усиливает чувство несправедливости у солдат, которые вынуждены воевать без ограничений, в то время как другие люди живут "нормальной" жизнью, подчеркивает Асеев. Он добавил, что существует четкий контраст между гражданской жизнью в тылу и тем, что происходит на фронте.

"Солдаты не слепые. Они видят, как часть общества уклоняется от мобилизации, видят эти пачки денег на взятки... И опять же, какой выход для них? Дезертирство", - рассказал журналист.

Украинским властям все же следует рассмотреть вопрос о постепенной демобилизации, отмечает Асеев. Он считает, что справедливо будет освобождать от службы столько же солдат, сколько призывается в армию.

Установка четких сроков службы может убедить некоторых уклонистов в необходимости мобилизации, считает журналист. По его словам, это имеет решающее значение даже для пехоты, которой предлагает заключать короткие контракты:

"Если человек идет в пехоту, он знает, что не проживет и трех лет. Пока это бесконечная система, сколько бы людей мы в нее ни взяли, они будут демотивированы и неэффективны".

В издании напомнили, что представитель управления подготовки Генерального штаба Василий Румак признал, что количество подготовленных солдат сократилось с 35 000 в месяц до 20 000 в октябре. Вероятной причиной может быть то, что часто процедуру мобилизации считают несправедливой из-за коррупционных скандалов. Поэтому вопрос о демобилизации украинских военных сейчас трудно рассмотреть.

Напомним, что Станислава Асеева в 2017 году похитили в Донецке, когда он возвращался домой после репортажа для украинских СМИ о так называемом "дне республики". До обмена пленными между Украиной и боевиками "ДНР" в декабре 2019 года журналиста удерживали в тюрьме "Изоляция".

В 2023 году Асеев вступил в ряды ВСУ как пехотинец. Уже в следующем году он получил контузию на Донбассе, после чего прошел реабилитацию в госпитале, а затем снова вернулся на фронт.

Дезертирство в ВСУ - важные новости

По словам СМИ со ссылкой на данные Офиса генпрокурора, с января 2022 года по сентябрь 2024 года было открыто 59 606 уголовных производств по самовольному оставлению части солдатами. Больше всего подобных случаев зафиксировали в Донецкой области.

Ранее УНИАН писал, что боец 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов 21 сентября объявил о том, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или пока ему не исполнится 25 лет. Своего решение он объяснил желанием донести до власти и общества необходимость в демобилизации военных.

Военный аналитик Евгений Дикий считает, что для снижения уровня дезертирства в ВСУ Верховная Рада должна принять два важных закона. Они касаются предельного срока службы и уголовной ответственности за уклонение от службы.

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