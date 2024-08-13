Определенные операции не проводятся как самостоятельный вид - только при поддержке сухопутной компоненты.

Спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что несмотря на значительные потери российские оккупанты не оставляют планов высадки десанта на Черноморское побережье в Одессе.

Об этом Плетенчук заявил в эфире телемарафона. "Когда российский диктатор говорит: "Давайте договариваться", исходя из реалий на суше, он почему-то не хочет исходить из реалий на воде. Реалии на воде немножко другие. То есть, планы - это одно, реалии - другое. Во-первых, такие операции не проводятся как самостоятельный вид операций - только при поддержке сухопутной компоненты. А сухопутная компонента на нашем направлении захлебнулась в начале полномасштабного вторжения", - рассказал Плетенчук.

Поэтому сейчас проводить самостоятельно такую операцию россияне не могут. Во-вторых, по словам спикера, они не могут позволить себе подойти к побережью из-за опасности.

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"Они даже из Новороссийска не могут выйти, потому что сразу попадут под огонь - это будут очень жирные для нас цели", - сказал Плетенчук.

По его словам, в Черном море сейчас находится подводная лодка, ее снаряжение может составлять 4 "Калибра", но, скорее всего, она выполняет функции патрулирования. В Азове кораблей РФ нет - враг опасается непосредственного поражения.

Потопление "Ростова-на-Дону"

Недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что подводный российский ракетоноситель "Ростов-на-Дону", который ВСУ недавно во второй раз поразили в Крыму, вероятнее всего не подлежит восстановлению. Вероятнее всего теперь он не подлежит восстановлению, подводную лодку гораздо сложнее ремонтировать и эксплуатировать, чем надводный корабль.

Представитель ВМС добавил, что поражение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики и действий РФ после первого попадания в эту боевую единицу в прошлом году.

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