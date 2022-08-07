7 августа в Украине отмечается день Военно-Воздушных сил. В состав Воздушных сил ВСУ входят разведывательная и атакующая авиация, специальные воздушные войска и ПВО. Все эти силы ежедневно воюют на фронте, распознают и уничтожают точки оккупантов, ведут разведку с воздуха и охраняют наш сон.
Напомним, что 3 июля 2022 года мы отмечали день ПВО Украины.
День ВВС Украины: история праздника
Впервые посвященных военным воздушным силам праздник учредил президент Леонид Кучма в 1997 года. Праздник отмечали 2 июля. Затем в 2010 году Виктор Ющенко издал новый указ, изменив дату праздника на первое воскресенье августа. В 2022 году это 7 августа.
День военно-воздушных сил Украины 2022: поздравления с праздником
Всех, кто служит в ВВС,
Я хочу поздравить.
Наша гордость вы, ребята,
Вас в пример лишь ставить.
Пожелать хочу я силы,
Мощи вам не занимать.
Стойко, смело и достойно
За страну свою стоять.
***
Стоят на страже Украины
Её воздушные войска,
Чтоб сохранить страну единой,
Стоят они к руке — рука.
Хранить границы от вторженья,
Беречь в стране своей покой,
Спасти её от разоренья,
Их честью стало воинской!
***
Служат настоящие мужчины,
В этих грозных, доблестных войсках,
ВВС родимой Украины,
Прославляем нынче мы в стихах!
Честь и слава вам герои неба,
За смелость и отвагу, вас благодарим,
Чистого вам неба, теплого вам хлеба,
В праздник ВВС мы пожелать хотим!
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ВВС-ники ребята,
Украины соколята!
Мчитесь в небо выше тучи,
Вы бесстрашны и могучи!
Хоть граница не видна,
Все равно же есть она,
Вы ее, друзья, храните,
Украину берегите!
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Вы с воздуха блюдете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, ибо стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, ибо о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным неурядицам!
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Желаю, чтоб всегда ценилась честность, доблесть и сила, желаю, чтоб твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости иметь большой почет.
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В этот праздничный для вас день хотим пожелать, чтобы ваши мечты поднимались высоко в небеса, где бы они могли быть ближе к их исполнителю. Желаем, чтобы все ваши положительные качества были награждены добрыми делами от близких людей, улыбками от прохожих и Божим благословением. С Днем ВВС вас, наши защитники!
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В День Военно-воздушных сил пожелать хочу отваги и здоровья, жизненной энергии и моральных сил, крепкой дружбы и искренней любви, большого счастья и стабильного благосостояния. С праздником!
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Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил и желаю оставаться вольной гордой птицей — грозным орлом для врагов и поющим соловьём для близких людей. Будь смел в любом бою и невероятно счастлив в своей жизни.