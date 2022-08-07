День воздушных сил ВСУ отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

7 августа в Украине отмечается день Военно-Воздушных сил. В состав Воздушных сил ВСУ входят разведывательная и атакующая авиация, специальные воздушные войска и ПВО. Все эти силы ежедневно воюют на фронте, распознают и уничтожают точки оккупантов, ведут разведку с воздуха и охраняют наш сон.

Напомним, что 3 июля 2022 года мы отмечали день ПВО Украины.

День ВВС Украины: история праздника

Впервые посвященных военным воздушным силам праздник учредил президент Леонид Кучма в 1997 года. Праздник отмечали 2 июля. Затем в 2010 году Виктор Ющенко издал новый указ, изменив дату праздника на первое воскресенье августа. В 2022 году это 7 августа.

День военно-воздушных сил Украины 2022: поздравления с праздником

Всех, кто служит в ВВС,

Я хочу поздравить.

Наша гордость вы, ребята,

Вас в пример лишь ставить.

Пожелать хочу я силы,

Мощи вам не занимать.

Стойко, смело и достойно

За страну свою стоять.

***

Стоят на страже Украины

Её воздушные войска,

Чтоб сохранить страну единой,

Стоят они к руке — рука.

Хранить границы от вторженья,

Беречь в стране своей покой,

Спасти её от разоренья,

Их честью стало воинской!

***

Служат настоящие мужчины,

В этих грозных, доблестных войсках,

ВВС родимой Украины,

Прославляем нынче мы в стихах!

Честь и слава вам герои неба,

За смелость и отвагу, вас благодарим,

Чистого вам неба, теплого вам хлеба,

В праздник ВВС мы пожелать хотим!

***

ВВС-ники ребята,

Украины соколята!

Мчитесь в небо выше тучи,

Вы бесстрашны и могучи!

Хоть граница не видна,

Все равно же есть она,

Вы ее, друзья, храните,

Украину берегите!

***

Вы с воздуха блюдете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наш покой. Стремительной карьеры вам, ибо стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, ибо о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным неурядицам!

***

Желаю, чтоб всегда ценилась честность, доблесть и сила, желаю, чтоб твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости иметь большой почет.

***

В этот праздничный для вас день хотим пожелать, чтобы ваши мечты поднимались высоко в небеса, где бы они могли быть ближе к их исполнителю. Желаем, чтобы все ваши положительные качества были награждены добрыми делами от близких людей, улыбками от прохожих и Божим благословением. С Днем ВВС вас, наши защитники!

***

В День Военно-воздушных сил пожелать хочу отваги и здоровья, жизненной энергии и моральных сил, крепкой дружбы и искренней любви, большого счастья и стабильного благосостояния. С праздником!

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Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил и желаю оставаться вольной гордой птицей — грозным орлом для врагов и поющим соловьём для близких людей. Будь смел в любом бою и невероятно счастлив в своей жизни.

Картинки с Днем ВВС Украины 2022

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