В этом году День Независимости Украины мы во второй раз будем встречать в условиях войны.

Ежегодно в конце августа мы традиционно отмечаем главный праздник страны - День Независимости Украины. В 2023 году - снова в условиях войны, когда Украине в очередной раз приходится отстаивать свою свободу и право на жизнь. Об истории праздника, его интересные факты и традиции, какие мероприятия ожидаются и будут ли на День Независимости Украины выходные - рассказываем в материале.

День Независимости Украины - история праздника

История праздника независимости берет свое начало в 1990 году. Но история борьбы за независимость страны началась намного раньше.

22 января 1918 года украинцы провозгласили независимость своего государства IV Универсалом Украинской Центральной Рады, а через год, в 1919 году, в этот же день на Софийской площади в Киеве состоялось официальное объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Так впервые за многие столетия исторические украинские регионы объединились в одно государство. К сожалению, фактически объединения республик УНР и ЗУНР тогда не произошло, но сам процесс провозглашения отразился на политической ситуации в стране.

Видео дня

16 июля 1990 года Верховный совет тогда еще УССР (как раз происходил процесс распада СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины", в котором 16 июля был указан как День Независимости Украины.

17 марта 1991 года прошел референдум и опрос на тему - согласны ли граждане страны, чтобы Украина была в составе Союза Суверенных Республик на основании Декларации о государственном суверенитете Украины. Положительно ответили около 80% опрошенных, и 16 июля стал праздничным днем.

Но в августе 1991 года в стране произошел "августовский путч" - как попытка лишить власти Михаила Горбачева и вернуть прежний государственный строй. Вследствие этого 24 августа 1991 года Верховный совет УССР созвал чрезвычайное внеочередное заседание и принял постановление о провозглашении независимости Украины, а также Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на всеукраинском референдуме:

Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет: Считать день 24 августа Днём независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины.

День Независимости Украины - празднование

В 2023 году мы отмечаем 32 года независимости Украины. Этот праздник всегда проходил с особым размахом - устраивались военные парады, праздничные концерты и фестивали. Украинцы - от мала до велика - традиционно надевали на День Независимости вышиванки или вязали к одежде ленточки в национальных сине-желтых цветах.

Что будет на день Независимости Украины в этом году - сказать сложно. К сожалению, в условиях войны мы вынуждены отказаться от привычного празднования - дабы не подвергать риску жизни людей, массовые мероприятия не проводят. Но этот факт не мешает нам, как и в прошлом году, надеть вышиванки, исполнить гимн и вместе помолиться о скорейшем наступлении мира в родной стране.

День Независимости Украины - выходной или нет

Выходные на День Независимости Украины в этом году также меняются. 24 августа выпадает в четверг, будний день. До полномасштабного вторжения РФ в Украину этот праздник всегда был выходным. Но сейчас в стране введено военное положение, которое недавно продлили до 15 ноября 2023 года. Поэтому 24 августа будет рабочим днем.

Комендантский час на День Независимости Украины может поменяться - из-за опасности ракетных обстрелов в некоторых регионах его могут продлить, как это было в прошлом году.

Ранее мы публиковали, какие будут праздники и выходные в августе 2023 и сколько будет дней отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: