Приоритет сейчас - защищать страну, отметил глава Минобороны.

Разработка законопроекта об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы продолжается, но защита стран - это приоритет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Таким образом, министр ответил на вопрос, на каком этапе сейчас идет разработка законопроекта о ротации и демобилизации.

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Чиновник сказал, что продолжается работа в этом русле, "работали недавно вместе с главнокомандующим, с начальником Генерального штаба в Верховной Раде Украины":

"Приоритетом является сейчас защищать страну, потому что смотрим, что враг увеличивает количество личного состава".

В центре внимания демобилизация - новости, которые уже сообщались

Как писал УНИАН, ранее секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сказал, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря.

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