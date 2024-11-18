Разработка законопроекта об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы продолжается, но защита стран - это приоритет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.
Таким образом, министр ответил на вопрос, на каком этапе сейчас идет разработка законопроекта о ротации и демобилизации.
Чиновник сказал, что продолжается работа в этом русле, "работали недавно вместе с главнокомандующим, с начальником Генерального штаба в Верховной Раде Украины":
"Приоритетом является сейчас защищать страну, потому что смотрим, что враг увеличивает количество личного состава".
В центре внимания демобилизация - новости, которые уже сообщались
Как писал УНИАН, ранее секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сказал, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря.