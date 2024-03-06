Украина имеет три главные проблемы на фронте: нехватка снарядов, пополнение резервов и ракетные удары россиян.
Как заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в социальной сети X, формула мира президента Владимира Зеленского не имеет альтернативы, а пока не будет наказания для режима Владимира Путина, то никаких контактов с Кремлем ждать не стоит.
По его словам, восстановление территориальной целостности Украины - это безальтернативная позиция для начала любых переговоров. Сейчас ситуация на фронте сложная, но все "развивается в стремительной динамике".
"Украина найдет ответы на возникающие вызовы - и со снарядным голодом, и с пополнением резервов, и с российским ракетным террором. Запад, в свою очередь, пройдет все необходимые демократические процедуры и связанные с ними сложности, перестроит экономику, изменит стратегии и подходы и разберется с российской экономикой, которая равна бюджету одного американского штата", - написал Данилов.
Секретарь СНБО признал, что украинский народ устал от войны, но будет продолжать борьбу, а россиянам не удастся деморализовать общество изнутри. Усилия международных посредников необходимо направить на возвращение России к международному праву и ликвидацию источников поставок санкционных товаров военного назначения на территорию РФ.
Новости фрота: как развивается война сегодня
В Генштабе заявили, что самые ожесточенные бои за прошедшие сутки продолжались на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Из 86 атак врага, 62 произошли на этих направлениях.
По мнению экспертов из Института изучения войны, российские оккупанты готовы терять свою боевую авиацию, если это поможет им продвигаться.