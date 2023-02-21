В развязанной Россией войне против Украины наступают трудные времена, отметил эксперт.

Вооруженным силам Украины в нынешней фазе войны катастрофически не хватает определенного вида вооружения. В частности, ВСУ необходимы мины и минометы. Также остро сегодня стоит вопрос и о том, получит ли Украина дальнобойные ракеты.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, в нынешней фазе войны украинским бойцам нужны многоцелевые самоходные минометы, которых нет в тех или иных пакетах военной помощи от партнеров. Такие минометы защищены и более маневренны для применения.

"Это проблема… Наша пехота, соответственно, ценой своей жизни платит за отсутствие такого вида вооружения, как минометы", - заявил эксперт.

По его словам, в развязанной Россией войне против Украины наступают трудные времена. К примеру, в тех же боях вокруг Бахмута у россиян периодически появляется преимущество из-за того, что ВСУ попросту не успевают их "косить", отметил Жданов:

"Просто физически мы не успеваем. Минометов катастрофически не хватает или мин к минометам. Их тоже катастрофически не хватает".

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники войск РФ и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Общие потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 143 680 человек личного состава.

Тем временем российские войска наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

По прогнозам аналитиков Института изучения войны (ISW), у Украины есть потенциал восстановить инициативу на поле боя в 2023 году при условии достаточной и своевременной поддержки со стороны стран-союзников.