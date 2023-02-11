Учитывая "экзистенциальный" характер войны, в ней могут быть нарушены табу и ранее данные обещания.

Если Украина применит по территории России дальнобойные американские ракеты, это может вызвать ответные удар РФ по базам США в Польше, что чревато прямым конфликтом между ядерными державами. Об этом заявил известный американский политолог, основатель частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман.

В своей статье для журнала Geopolitical Futures он проанализировал стратегические угрозы, возникающие в контексте российского вторжения в Украину. В частности его беспокоит возросшая активность российских войск и новые локальные успехи оккупантов.

"Если это станет нормой, то Украину ждут серьезные проблемы", — считает Фридман.

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Политолога также беспокоит, как поведет себя Украина, получив дальнобойные американские ракеты. По его словам, Киев пообещал Вашингтону не использовать эти ракеты по территории РФ, но эта готовность "неизбежно сомнительна", поскольку идет "экзистенциальная война".

Фридман опасается, что в критический момент ВСУ могут нарушить обещание и начнут бить по территории РФ. Это поставит под угрозу "молчаливое соглашение" между РФ и США, согласно которому Россия не атакует базы США в Европе, пока по ней не бьют американскими ракетами.

Политолог считает, что нарушение этого негласного договора может перерасти в прямую войну между США и Россией.

Поставки дальнобойных ракет в Украину

О возможной поставке Украине дальнобойных боеприпасов GLSDB с радиусом действия в 150 км впервые заговорили еще осенью. Тогда компания Boeing, производящая эти боеприпасы, предложила Пентагону изучить вопрос их поставки в Украину.

3 февраля власти США официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него вошли и боеприпасы GLSDB. При этом сроки поставки официально озвучены не были. По данным СМИ, поставка состоится лишь через 9 месяцев.

При этом в Пентагоне намекнули, что они не против применения дальнобойных боеприпасов по территории оккупированного Крыма.

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