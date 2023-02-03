Новый пакет помощи обойдется Штатам в 2,2 миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за новый пакет оборонной помощи для Украины, в котором, в частности, есть дальнобойные ракеты для HIMARS.

"Сегодня Соединенные Штаты Америки объявили об очередной крупный пакет военной поддержки для нашего государства. Я благодарю президента Байдена, всех друзей свободы в Конгрессе и каждого американца за эту ощутимую поддержку!" - сказал он в своем видеообращении.

Он добавил, что теперь нужно совместно работать над максимально быстрой поставкой этой помощи в Украину.

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В то же время на своей странице в Twitter Зеленский написал: "Спасибо Байдену за новый пакет оборонной помощи в 2,2 млрд долларов. Это важно для укрепления украинских сил обороны. Мы вместе с США стоим против террора! Чем более дальнобойной будет наше оружие и мобильнее наши войска, тем быстрее закончится жестокая агрессия России".

Новый пакет помощи США 3 февраля - что получит Украина

Как писал УНИАН, 3 февраля в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов.

В частности, Украина получит: боеприпасы для HIMARS, 120-мм минометные мины, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, 181 минно-взрывозащитная машина с защитой от засад (MRAP).

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