Харьковское контрнаступление ВСУ очень сильно изменило отношение Вашингтона, рассказал Глен Ховард.

Украина должна как можно скорее получить дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ударить ими по Крымскому мосту и перечеркнуть российские намерения удержать южный фронт возле Херсона.

Такое мнение высказал президент аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Ховард в интервью 24 каналу.

"В начале войны США неохотно давали Украине даже Stinger. Так же неохотно давали большее количество Javelin. Во время этой войны администрация Байдена и представители правительства США неоднократно говорили, что они чего-то делать не будут, а затем все же делали. Они двигались медленно, шаг за шагом. На английском это называют "менеджмент эскалации", то есть контроль над повышением уровня насилия", – отметил он. Видео дня

"Джейк Салливан и другие представители администрации президента контролируют объемы поступающего Украине вооружения. К примеру, до сих пор не передали ракеты большой дальности, которые могут разрушить Керченский мост", – добавил Ховард.

Эксперт акцентировал внимание на том, что Харьковское контрнаступление ВСУ очень сильно изменило отношение Вашингтона:

"Я точно это знаю. Недавно общался с представителем украинского правительства. Он делился своими впечатлениями от того, насколько американские чиновники потрясены этой операцией. Поэтому нам необходимо терпение, но нужно также ускорять предоставление оружия. Америка не должна ежемесячно платить за поддержку экономики Украины, лучше помочь вам одержать победу в войне, а потом уже восстановить экономику, вернуть авиасообщение".

Дальнобойные ракеты ATACMS

Напомним, 15 сентября стало известно, что США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS.

Военный эксперт Александр Мусиенко выразил уверенность, что рано или поздно Украина получит ракеты большой дальности.

Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк в свою очередь отметил, что ВСУ могут до конца года получить ATACMS для систем MLRS или HIMARS.