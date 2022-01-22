Американское посольство в Киеве сделало запрос в Госдеп США на отъезд всего неосновного персонала и их семей.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Представитель Госдепа сказал в комментарии телеканалу, что им "нечего объявить сейчас": "Мы, как всегда, проводим детальное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью".
Представитель посольства отказался от комментариев.
Источник, близкий к украинскому правительству, рассказал CNN, что США проинформировали Украину о "вероятной эвакуации уже на следующей неделе" семей дипломатов.
Читайте такжеСтраны Балтии предоставят Украине ракетные комплексы Javelin и StingerПо словам собеседника, президент Украины Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и назвал эвакуацию "чрезмерной реакцией".
Представитель Госдепа заявил, что ведомство не будет комментировать частные обсуждения, добавив, что решения об иностранных сотрудниках обусловлены безопасностью и защитой американцев.
Риск вторжения России в Украину: что известно
В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.
17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.
После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.
Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.
20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.