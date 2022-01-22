Зеленский в разговоре с Блинкеном такой шаг назвал "чрезмерной реакцией".

Американское посольство в Киеве сделало запрос в Госдеп США на отъезд всего неосновного персонала и их семей.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Представитель Госдепа сказал в комментарии телеканалу, что им "нечего объявить сейчас": "Мы, как всегда, проводим детальное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью".

Представитель посольства отказался от комментариев.

Источник, близкий к украинскому правительству, рассказал CNN, что США проинформировали Украину о "вероятной эвакуации уже на следующей неделе" семей дипломатов.

Читайте такжеСтраны Балтии предоставят Украине ракетные комплексы Javelin и StingerПо словам собеседника, президент Украины Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и назвал эвакуацию "чрезмерной реакцией".

Представитель Госдепа заявил, что ведомство не будет комментировать частные обсуждения, добавив, что решения об иностранных сотрудниках обусловлены безопасностью и защитой американцев.

Риск вторжения России в Украину: что известно

В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.

20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.

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