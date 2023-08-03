Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поделился наблюдениями за состоянием моста, возведенного оккупантами.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поделился наблюдениями за состоянием Крымского моста, высказав мнение, что сооружение не выдержит третьего удара.

Об этом он сказал в эфире единых новостей. К такому выводу, по его словам, можно прийти ввиду значительных ремонтных работ и усилий оккупантов в последнее время по защите этого сооружения.

"Что касается моста. Мы следим. Очень часто останавливается движение, потому что они (оккупационная власть - УНИАН) объявляют разные причины, в основном – тревоги. Они теперь за него боятся. Они пытаются его защитить. И в то же время, мы видим, что те ремонтные работы, которые начались, они будут длительными. Такое впечатление, что мост ждет третий удар и он, возможно и дай Бог, станет окончательным", - сказал Чубаров.

Он отметил, что этот мост уже не является военной коммуникацией, но еще должен быть снесен из информационного пространства, из ментальности россиян как некое сакральное сооружение.

По информации Чубарова, сообщение между оккупированным Крымом и собственно территорией страны-агрессора через Керченский пролив сейчас очень ограничено, потому что паромы, которые запустили россияне, – это шесть паромов, они имеют ограниченные возможности.

Атаки на Крымский мост

Как сообщал УНИАН, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину уже дважды были "прилеты" по Крымскому мосту, который россияне построили, чтобы соединить территорию РФ с захваченным полуостровом.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в обеих операциях по подрыву Керченского (Крымского) моста принимали представители Службы безопасности Украины.

Так, 8 октября 2022 года на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. Тогда россияне заявили, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелся железнодорожный поезд.

26 июля председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что разрушение Крымского моста в октябре прошлого года – это одна из реализаций СБУ.

Также известно, что 17 июля по мосту были нанесены удары, в результате которых значительный ущерб нанесен части конструкции, по которой движется автотранспорт.

После этого появилась информация о том, что Крымский мост дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями, которые должны защищать от атак надводных и подводных дронов на всей его протяженности.

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