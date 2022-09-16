В случае уничтожения информации, российские власти не будут знать, кого можно призвать.

Если президент РФ Владимир Путин объявит мобилизацию в стране, российские граждане начнут сжигать военкоматы.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в YouTube.

"Стоит только Путину объявить частичную мобилизацию, первое, что сделают россияне, - спалят все военкоматы. У них нет электронного реестра", - отметил он.

Жданов объяснил, что в случае сжигания военкомата, уничтожаются все приписные карточки и прочие документы. В связи с этим власти не будут знать, кого оповещать, куда нести повестки и куда призывать.

"В лучшем случае есть какой-то автономный компьютер, в который занесена какая-то часть информации, но если он сгорит в пожаре, то никто не найдет кто, где и к чему приписан", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, в России идет скрытая мобилизация жителей Московской и Ленинградской областей для обороны Крыма. По данным ГУР, в Крым было перемещено уже около 1,2 тыс. призывников.

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