Враг продолжает атаковать Харьков и область.

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину от атак оккупантов страдает Харьков и область.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Харькове и области сегодня, 11 мая:

05:19 Тревогу отменили

05:05 В городе снова была объявлена угроза с воздуха

03:21 Воздушную тревогу отменили. Она продлилась почти два часа.

01:41 В Харькове объявили воздушную тревогу.

01:31 Советник главы ОПУ Алексей Арестович указал, что украинские военные постоянно срывают планы военных РФ построить переправу через реку. В одном из сел на Сиверском Донце в Харьковской области появилась новая "Чернобаевка".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Вооруженные Силы Украины постепенно оттесняют российских оккупантов от Харькова.

Ранее сообщалось, что в освобожденном от оккупантов селе Циркуны Харьковской области две женщины подорвались на растяжке, которую оставили оккупанты.

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