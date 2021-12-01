По словам Фейгина, особую роль в нагнетании ситуации играют пропагандисты.

Россиянам информацию западных СМИ об угрозе агрессии против Украины подают при помощи двух противоречивых версий.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" политический и общественный деятель из РФ Марк Фейгин.

По его словам, официальные власти говорят, что все заявление о скоплении войск на границе и возможном наступлении на Украину - это ложь и провокации.

"А что касается пропаганды, то ее накручивают, и она создает некий второй полюс - знаете, хороший и плохой следователь", - добавил он.

По словам Фейгина, в агрессивной риторике пропагандистам "помогают" также представители власти.

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"В пропаганде и в передачах каких-нибудь "отморозков" по типу Соловьева или Скабеевой участвуют зачастую и полуофициальные лица - представители Госдумы и т.д. Вот там звучит, что да, танки на Киев, "в этот раз мы уже не развернемся, как с Тбилиси" - это было в 2008 году, - "дойдем до Киева" и т.д. Т.е. это попытка эскалировать ситуацию, а с другой стороны - как сложится. Это все те же безумные тезисы о "русском мире". Они говорят о том, что Вашингтон управляет этой территорией, "мы не можем позволить, это "красные" линии...". Это тот же набор - там ничего нового нет... Здесь не стоит слишком серьезно полагаться на доводы российской стороны", - рассказал он.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован