Перехватчик 'шахедов': в Defense Express определили, чем является новый немецкий дрон

Новый немецкий дрон Tytan параллельно с Украиной проходит испытания и в Германии.

Команда украинского кластера развития оборонных технологий Brave1 испытала новый немецкий дрон-перехватчик на способность перехватывать разведывательные и ударные БПЛА россиян. В Defense Express выяснили, чем на самом деле является этот беспилотник, и что он умеет.

Отмечается, что главной задачей нового оружия является перехват вражеских дронов, среди которых разведывательные БПЛА типа "Орлан-10" и Zala, а также дальнобойные беспилотники-камикадзе типа Shahed-136.

В издании идентифицировали немецкий дрон-перехватчик как Tytan от стартапа Tytan Technology. Журналисты подчеркнули, что сейчас БПЛА параллельно проходит испытания и в Германии под эгидой Cyber ​​Innovation Hub.

Ранее в декабре было опубликовано видео, которое демонстрирует тесты дрона на полигоне рядом с городом Ордруф в центральной Германии. В нем указано, что разработка этого БПЛА напрямую продиктована опытом Украины и необходимостью иметь дешевое средство уничтожения вражеских беспилотников.

Кроме того, в издании подчеркнули, что в Tytan Technology работают над улучшением алгоритмов искусственного интеллекта их дрона. Также было озвучено, что Tytan способен развивать скорость около 300 км/ч и преодолевать расстояние до 20 км. Взлетный вес беспилотника составляет 5 кг, а полезная нагрузка - до 1 кг.

В издании объяснили, что дрон оказался достаточно недорогим благодаря широкому использованию технологий 3D-печати. Например, корпус БПЛА изготавливается именно так.

Как полевой контроллер для Tytan используется игровая консоль Steam Deck, добавили в издании. Это довольно мощное устройство, которое способно справиться с большим количеством различных задач.

Дроны в Украине - последние новости

Ранее Латвия анонсировала отправку боевых дронов в Украину. Подготовлена последняя партия, которая состоит из более 1 000 боевых БПЛА различных типов.

Кроме того, в Forbes рассказали, как украинские дроны "Винчестер" с двойными ружьями охотятся за российскими БПЛА. Эти беспилотники, по данным СМИ, работают на ранних этапах обнаружения вражеских целей.

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