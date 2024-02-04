В самопровозглашенной "ЛНР" утверждают, что накануне украинские военные ударили из HIMARS по гражданскому объекту — пекарне.

Количество погибших в результате удара по временно оккупированному Лисичанску увеличилось до 28 человек. Об этом сообщили в самопровозглашенном правительстве так называемой "Луганской Народной Республики". Там уточнили, что погибли 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. По данным МЧС, удалось спасти 10 человек, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается.

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник утверждает, что накануне Вооруженные силы Украины намеренно ударили из HIMARS по гражданскому объекту — пекарне.

Между тем издание Reuters пришло к выводу, что прилет пришелся по ресторану "Adriatic" на улице Московской. При этом местные жители сообщают в пабликах, что в этом заведении якобы обедали российские военные.

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В то же время в Министерстве иностранных дел страны-агрессора назвали атаку "актом терроризма" и сообщили, что РФ проинформирует о ней международные организации. 4 февраля в Лисичанске объявлено днем траура.

Обстрелы на временно оккупированных территориях - последние новости

21 января в Донецке попал под обстрел рынок в микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе города. Оккупационная "власть" заявила, что погибли более 20 человек и традиционно обвинила в ударе Украину. Владимир Путин снова заговорил о необходимости демилитаризации Украины и "отодвижения" ВСУ "от жизненно важных населенных пунктов РФ".

Впоследствии полковник запаса Роман Свитан отреагировал на новое заявление Путина. По его словам, это связано с предстоящими выборами и имеет непосредственное отношение к российским обстрелам оккупированного Донецка.

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