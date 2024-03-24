У оккупантов не получается восстановить активность своего флота в Черном море.

Если повреждения больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ) "Ямал" и "Азов" окажутся серьезными, то это станет существенной потерей для оккупантов.

В таком случае в ЧФ РФ останется только три БДК, сказал спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии Суспільному. По словам Плетенчука, в настоящее время идет верификация повреждений российских кораблей и данных по применению вооружения Силами обороны.

"Можем подтвердить, что было огневое поражение. Если это серьезные повреждения двух больших десантных кораблей, это будет существенной очередной потерей. Потому что из 13 единиц в начале полномасштабного вторжения, в строю оставалось лишь пять БДК, а теперь останется три", - сказал спикер.

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Военный отметил, что за последние две недели не было никакой активности россиян в Черном море. Он указал, что это связано с потерей 5 марта патрульного корабля оккупантов "Сергей Котов".

Пр этом Плетенчук подчеркнул, что оккупанты будут выходить в море и искать способы противодействия украинским системам поражения. Он отметил, что оккупанты пытаются восстанавливать активность, но "очень хило".

Атаки на ЧФ РФ

Вчера в результате атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен ущерб кораблям ЧФ РФ. Позже стало известно, что поражены БДК "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе.

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс прокомментировал, что в настоящее время ЧФ РФ остался "функционально не активен".

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