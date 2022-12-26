Евгений Пригожин лично приезжал на кладбище, где поговорил с журналистами, и уехал, не дождавшись самих похорон.

24 декабря в Петербурге на воинском участке Белоостровского кладбища похоронили бойца ЧВК "Вагнера", бывшего заключенного Дмитрия Меньшикова.

Как пишет телеграм-канал "Можем объяснить", житель северной столицы побывал на мероприятии за деньги - в качестве массовки.

"Массовке платили по-разному, от 1,5-2,5 тысяч рублей, точное число сказать не могу, но около 50 человек. Организованно привезли на автобусах. Среди массовки большинство не имело понятия о личности героя", - рассказал собеседник.

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Он добавил, что изначально планировалось собрать около 400 человек, но почему-то план выполнить не удалось.

Погибший Дмитрий Меньшиков - 31-летний сирота был рекрутирован Пригожиным в одной из колоний Рязанской области, где отбывал наказание за сбыт наркотиков. Он был ликвидирован в Украине в ноябре.

Издание "Север. Реалии", также побывавшее на похоронах, отмечает, что среди приехавших проститься были люди из регионального отделения "Боевого братства" и молодежного крыла ЛДПР. Евгений Пригожин лично приезжал на кладбище, где поговорил с журналистами, и уехал, не дождавшись самих похорон.

Заключенные из ЧВК "Вагнера" в Украине: подробности

Уже несколько месяцев Бахмут штурмуют "вагнеровцы", Евгений Пригожин бросает в бой завербованных зэков. Западные аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина.

По данным ISW, темп продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлился в последние дни из-за потерь "Вагнера".