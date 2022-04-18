Одна из причин этого - кумовство в российской армии.

Среди российских генералов крайне низкий профессиональный уровень. Один из примеров тому - Чернобаевка.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью немецкому журналу SPIEGEL

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, почему среди 20 тысяч убитых в Украине российских военных есть и высшие генералы, Буданов отметил:

"Мы задались этим вопросом. И, к сожалению, мы нашли только один ответ: крайне низкий профессиональный уровень генералов. Одна из причин этого - кумовство в российской армии, это генералы-вездеходы, родственники какого-то чиновника, не справляющиеся со своими задачами и не подготовленные к ним", - сказал он.

Буданов привел в пример ситуацию в Чернобаевке,

"Возьмите только Чернобаевку! Это памятник идиотизму", - сказал он.

Чем известна Чернобаевка

Как писал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции россиян разгромили 27 февраля. Однако, после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии – генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

18 апреля ВСУ в 16-й раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.

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