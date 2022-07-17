Украина настаивает на том, что ей необходимо больше серьезного тяжелого западного вооружения.

С каждым днем войны Украина как может приближает победу. За последние недели наблюдаем, как успешно и эффективно украинские силы обороны наносят удары по складам и командным центрам российских войск. Это происходит на Востоке и Юге Украины.

Как рассказал в эфире проекта FreeДом руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко, мы видим, как все активнее с каждой поставкой западного вооружения работает украинская артиллерия.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что война может быть завершена по трем сценариям. Первый сценарий будет приблизительно такой же, как "добрая воля" россиян, которая была ими объявлена, когда они бежали из Киевской и Черниговской области и острова Змеиный. Сначала Украина выйдет на позиции, определенные до 24 февраля 2022 года. А дальше начнет переговоры о статусе оккупированных ранее территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Но говорить с Россией Украина будет только совместно с международными партнерами, "Минска-3" точно не будет.

Второй сценарий - украинские защитники будут постепенно перемалывать войска российских оккупантов. Потому что это на самом деле война ресурса на ресурс. У них больше людей, территорий, танков, самолетов и так далее. Но все несовременное. Этот путь не настолько быстрый - так война, по словам Резникова, может завершиться до конца текущего года, а может и охватить начало следующего.

Третий сценарий - более драматический для Российской Федерации. Это развал России, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов.

Военный эксперт Александр Мусиенко уверен: главное - достигать поставленных целей, не делать громких заявлений и никуда не спешить.

В одном все сходится единогласно - для скорейшего окончания боевых действий Украине действительно нужно вооружение.

"Украина настаивает на том, что ей необходимо больше серьезного тяжелого западного вооружения. Речь идет в первую очередь об артиллерии реактивной системы залпового огня, в частности HIMARS", — отмечает политолог Петр Олещук.

"Я думаю, что в ближайшее время мы увидим поставку Украине более дальнобойных систем. Я имею в виду ракеты для систем HIMARS, которые способны наносить удары на расстояние до 150 км. Также я рассчитываю на то, что США в рамках ленд-лиза примут очень важное решение о поставке Украине штурмовой и тактической авиации. Также важно накопить определенное количество дронов-камикадзе, разведовательных беспилотников", — говорит Александр Мусиенко.

Также Украина рассчитывает и на ужесточение санкций по отношению к России. Если санкции будут достаточно эффективны в этом направлении, то, конечно, военный потенциал России продолжит уменьшаться, и это создаст условия для того, чтобы Украина в конечном счете выгнала захватчиков со своей территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях до конца года можно будет завершить "военную часть" войны.

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