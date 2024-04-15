Реализовать эту задачу будет просто невозможно, считает Коваленко.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия поставила цель захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил, "уложатся" ли оккупанты в поставленный дедлайн.

"Часов Яр действительно важный город – это доминирующая высота в регионе. И ее контроль позволит российским оккупантам, если они этого достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки и в направлении Славяно-Краматорской агломерации", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Коваленко, россияне начали наступление в направлении Часового Яра примерно "параллельно с Авдеевским наступлением". Тогда враг имел меньше свободного ресурса, но сейчас "им все равно недостаточно ресурса, чтобы взять город до 9 мая".

Видео дня

"Да, они будут пытаться до 9 мая захватить Часов Яр. Но по тактической ситуации и тем ресурсам, которые есть у российских оккупационных войск, реализовать эту задачу по поставленным срокам будет просто невозможно. Хотя, конечно же, они будут прилагать все усилия, что свидетельствует о значительной интенсификации наступательных действий именно в этой локации", – добавил эксперт.

Бои за Часов Яр: последние новости

Военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк рассказал, что пока до окружения Часового Яра очень далеко, но намерения четко прослеживаются. Он отметил, что этот город имеет большое оперативно-стратегическое значение. Если враг его захватит, то получит хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки.

Офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко заявил, что ситуация на том участке фронта очень сложная. По его словам, оккупанты "лезут как зомбаки", пытаясь захватить Часов Яр.

Вас также могут заинтересовать новости: