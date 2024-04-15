Он отмечает, что ситуация очень сложная, враг бросает все больше своих подразделений для достижения цели.

Российские оккупанты "лезут как зомбаки", пытаясь захватить город Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко.

"Ситуация сейчас очень сложная. Противник бросает все больше и больше своих подразделений для того, чтобы достичь цели. Это непосредственно захватить город Часов Яр. Уже есть информация о том, что противнику была поставлена задача до 9 мая осуществить захват города", - отметил Кожубенко.

Так, добавил он, враг на этом направлении сосредоточил очень большое количество бронетехники, большое количество "штурмового мяса", дронов различного типа и артиллерию.

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"Они раз за разом проводят свои штурмовые действия, не считаясь со смертями. У них просто, такое впечатление, будто им сказали: "Вот, кто первый добежит до Часового Яра, тому даем героя России, и все у вас будет хорошо". И они просто там как зомбаки лезут и лезут. Наши Силы обороны их убивают: и стрелковым вооружением, и FPV-дронами. Но противник не считается с потерями, у них есть поставленная цель, и они идут к ней любой ценой", - рассказал офицер.

Последние новости о Часовом Яре

14 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия поставила цель захватить Часов Яр до 9 мая.

Впоследствии военный эксперт Петр Черник рассказал о перспективах для Часового Яра. По его словам, Силы обороны превратили Часов Яр в крепость. Но даже несмотря на это, Россия может взять город количеством личного состава.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко выразил мнение, что желание России захватить Часов Яр отличаются от ее планов в Бахмуте и Авдеевке.

Он, в частности, отметил, что Часов Яр находится на самой большой высоте в этом регионе, поэтому для России важно захватить этот город, чтобы двигаться дальше, вглубь Донецкой области.

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