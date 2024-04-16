В Сухопутных войсках отметили, что оставляют за собой право воздержаться от любых комментариев относительно таких решений.

Штурмовой батальон 67-й отдельной механизированной бригады ("Добровольческого украинского корпуса") выделили в отдельную штурмовую воинскую часть.

Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. "Второй попытки" российские захватчики нам не дарят. Последствия потерь позиций одним нашим подразделением и обнажение флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что подобные реорганизации продолжаются постоянно, они направлены на усиление общей боевой готовности и эффективности Сил обороны.

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"В дальнейшем подчеркиваем, что в условиях военного положения органы военного управления оставляют за собой право воздержаться от любых комментариев относительно решений, направленных на повышение боеспособности войск и более эффективного ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

Проверка в 67-й ОМБр: что известно

Напомним, недавно в бригаде заявили, что из-за потери ряда позиций возле Часового Яра военное руководство начало переводить в другие части командиров и бойцов, которые ее формировали.

По данным СМИ, военное руководство пришло к выводу, что работа бойцов на этом направлении "просела" из-за внутренних проблем - от бойцов из "Правого сектора" отделяли тех, кто перевелся из других частей.

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