Оккупанты пользуются недостатком средств поражения и преимуществом в живой силе и технике.

Украинские воины продолжают отбивать штурмы российских захватнических войск на Бахмутском направлении.

67-я отдельная механизированная бригада опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором можно увидеть, как они наносят удары по наступающим россиянам. Столкновения вдоль железнодорожного полотна восточнее Часового Яра продолжаются, отмечает DeepState.

По словам аналитиков, оккупанты проводят штурмы и "накаты" практически по всей полосе бригады. "Их цель очевидна - зайти по хребту в Часов Яр. Враг пользуется недостатком средств поражения и преимуществом в живой силе и технике. Ситуация медленно, но уверенно, ухудшается", - добавили они.

Ситуация на фронте: последние новости

Вечером в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что за последние сутки на фронте произошло 52 боевых столкновения с оккупационными войсками.

Отмечалось, что на Бахмутском направлении украинские защитники отбили пять российских атак возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Также российские войска нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Железное.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, среди которых Богдановка, Васюковка и Часов Яр.

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