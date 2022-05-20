Защита от ракетных ударов со стороны РФ уже требует максимально быстрого и надежного решения.

С начала вторжения рашисты уже не первый раз наносят удары по таким военным объектам, как учебные полигоны, где тренируются наши бойцы.

В частности, под такие удары попали Яворивский полигон на Львовщине, полигон в Ровенской области, а на днях - учебный центр "Десна" на Черниговщине. Поскольку такие пуски осуществляются за сотни километров, единственная возможность им предотвратить - перехватывать и уничтожать эти ракеты в воздухе.

Поэтому все, что остается - усиливать нашу противовоздушную и противоракетную оборону. А довольно эффективным вариантом действенной защиты от подобных атак может стать комплекс, который и создавался для уничтожения ракет. Речь идет о комплексе Centurion C-RAM.

Centurion C-RAM

С проблемой защиты армейских баз от обстрелов в свое время встретилась армия США в Ираке. В 2005 году армия обратилась к оружейникам с просьбой разработать средство для перехвата ракет, артиллерийских снарядов и мин. Ответ был готов уже через полгода в виде комплекса Centurion C-RAM.

Такая скорость связана с тем, что эта сухопутная версия хорошо известной и крайне эффективной системы противоракетной обороны кораблей Phalanx CIWS, которая существует с 70-х годов. Все что понадобилось – поставить ее на прицеп, в котором разместилась сама система и все необходимые энергоагрегаты и пункт управления.

Система быстро доказала свою эффективность и через три года уже было изготовлено 20 систем. За это время они успешно отбили 105 атак, большинство из которых были с использованием минометов. То есть уничтожались совсем малоразмерные скоростные цели. Поэтому неудивительно, что впоследствии заказ был увеличен еще на 23 системы.

Такая эффективность Centurion объясняется довольно просто – он максимально автоматизирован. Оператор может просто включить его и Centurion будет осматривать заданный сектор, обнаруживать цели, открывать огонь и прекращать стрельбу после того, как они будут уничтожены. В другом варианте оператор оставляет за собой решение по открытию огня. Полный ручной режим – это только внештатная опция.

Такая автоматизация – единственная возможность для комплекса, который был создан для перехвата противокорабельных ракет. В условиях когда цена миллисекунды – уничтожение всего корабля, вполне логично, что человека из этого процесса устранили.

Возможности Centurion C-RAM

То есть фактически C-RAM – это роботизированная скорострельная турель с M61 Vulcan, которая для наведения на цель использует собственную радиолокационную станцию ​​сантиметрового диапазона, а также тепловизор. Это позволяет системе выявлять цели, высчитывать их траекторию и посылать ей на встречу сотни снарядов. На практике это выглядит следующим образом:

Скорострельность 20-мм шестиствольной автоматической пушки M61 Vulcan составляет 4500 выстрелов в минуту, то есть 75 выстрелов в секунду. Этого достаточно, чтобы просто разрывать воздушные цели. Эффективная дальность стрельбы составляет 5,5 км, а гарантированная площадь, которую он защищает 1,2 кв. км.

Характеристики Centurion C-RAM