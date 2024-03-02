Самолет упал на окраине автомобильной дороги и продолжал пылать.

Агенты партизанского движения "Мариупольское сопротивление" опубликовали видео с места уничтожения российского Су-34 .

Как отмечается в Telegram-канале "Мариупольского сопротивления", ВСУ "приземлили" этот истребитель вчера, 1 марта. Горящий самолет удалось найти довольно оперативно.

"Бум. Наши вернулись с поиска. Что скажем: мы нашли вчера ту проклятую Сушку", - говорится в сообщении.

Россия теряет "птички"

С начала года ВСУ сбили 11 российских истребителей Су-34. С таким успехом аннигиляции российской тактической авиации у РФ иссякнет ресурс Су-34 через месяц-два, прогнозирует военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Как заявили в Воздушных силах ВСУ, почти ежедневное сбивание российских самолетов стало возможным благодаря получению "дополнительных инструментов":

В феврале Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сбили 13 российских самолетов - десять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Вчера был сбит Су-34.

При этом в Воздушных силах Вооруженных сил Украины обещают поражать чаще боевые самолеты российских захватчиков. Там добавили, что у Украины появляется больше средств для того, чтобы доставать врага на дальних подступах.

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