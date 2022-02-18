Журналистка считает, что Путин не привык нападать среди белого дня. Он предпочитает это делать или тогда, когда Запад не успевает среагировать (как когда аннексировал Крым), или предпочитает гибридную войну.

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина высказала свое мнение о ситуации вокруг возможного вторжения России в Украину и роли США.

Как призналась Латынина в эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1, ей сейчас сложно определить, насколько Путин блефовал, а насколько действительно был готов вести войну.

"Потому что он действительно придвинул к Украине гигантское количество войск, козырял своей непредсказуемостью. Я думаю, скорее всего, он думал сделать блеф и скорее всего, он думал, что США пойдут на уступки и надавят на Украину, чтобы она исполняла Минские соглашения", - размышляет журналистка.

В то же время она не исключает, что Путин действительно в этой ситуации "мог заиграться" и что в конечном итоге он "подорвался на собственной гранате". По словам Латыниной, главным аргументом президента страны-агрессора была его собственная непредсказуемость.

"И когда он выкатил ультиматум, уверенный, что Запад согласится с той частью ультиматума, которая отказывала Украине в потенциальном праве членства в НАТО. Понятно, что речь не идёт о ближайшем членстве в НАТО. Он как раз в первую очередь щеголял своей непредсказуемостью. Он видел, что американцы ушли из Афганистана, и думал: "А чем я хуже талибов?" Конечно, когда он встретился с достаточно жёстким сопротивлением, с поставками оружия, а главное — с постоянным нагнетанием американцами, что вот сейчас будет война, вот сейчас он нападёт", - отмечает журналистка.

Латынина считает, что Путин не привык нападать среди белого дня. Он предпочитает это делать или тогда, когда Запад не успевает среагировать (как когда аннексировал Крым), или предпочитает гибридную войну. По ее словам, Путин не хочет ввязываться в настоящую войну, ведь в ней нельзя врать до бесконечности, в отличии от гибридной.

"Потому что главная особенность настоящей войны заключается в том, что её исхода никто не знает. Я не знаю, будет ли ещё война или нет — надеюсь, что не будет. Но согласитесь, одни будут гадать: "Да нет, украинская армия оказала бы Путину сильное сопротивление" — или наоборот российские пропагандисты будут говорить, что "это всё было решено в течение 48 часов". Но фишка в том, что никто не знает. Собственно, тем война настоящая и отличается от гибридной, что в ней нельзя врать до бесконечности. С одной стороны, полагаю, привычки Владимира Владимировича склоняются к гибридной войне, к блефу. Но точно так же понятно, что при случае он бы не упустил возможность", - считает Латынина.

Журналистка обратила внимание, что американцы все очень правильно сделали и переиграли Путина прямо на его поле. И теперь президент страны-агрессора оказался перед выбором: если он начнёт войну, тогда понесёт серьёзные потери, а если не начнёт войну, потеряет лицо.

"Так что я думаю, что дело ограничится какими-то провокациями, чтобы совсем не уходить в кусты. Вчера Дума сказала, что она просит Владимира Владимировича признать независимость "ДНР" и "ЛНР". Что было очень смешно, поскольку если он это сделает, он тем самым сам выбьет почву из-под ног у Минских соглашений. Он же не может требовать от Украины признавать Минские соглашения, если он сам перестал их признавать", — подытожила Юлия Латынина.

Напомним, по данным соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля, вероятность полномасштабного военного вторжение России в Украину 19% украинцев оценивают как высокую, 33% – как среднюю, 20% – как низкую.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

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