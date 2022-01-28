Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны, но не позволит игнорировать "свои интересы".
Об этом Лавров заявил 28 января в интервью радиостанциям, передает ТАСС.
"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - подчеркнул он.
Министр отметил, что пока переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности еще не завершены. По словам Лаврова, Россия готовит разные варианты реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, но решение примет президент РФ Владимир Путин.
Возможное вторжение РФ в Украину
Возле украинских границ находятся более 130 тысяч российских военных, а также военная техника. Запад предупреждает об угрозе нового вторжения. Власти Украины, в свою очередь, говорят, что все под контролем и не нужно паниковать.
США, тем временем, созвали заседание Совета безопасности ООН по поводу угрозы российского военного вторжения в Украину на 31 января.
В РФ, в свою очередь, говорят, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой". Хотя на востоке Украины, а именно на территории Донецкой и Луганской областей, продолжаются боевые действия.