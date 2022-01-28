В МИД РФ отметили, что переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности не завершены.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны, но не позволит игнорировать "свои интересы".

Об этом Лавров заявил 28 января в интервью радиостанциям, передает ТАСС.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - подчеркнул он.

Министр отметил, что пока переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности еще не завершены. По словам Лаврова, Россия готовит разные варианты реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, но решение примет президент РФ Владимир Путин.

Возможное вторжение РФ в Украину

Возле украинских границ находятся более 130 тысяч российских военных, а также военная техника. Запад предупреждает об угрозе нового вторжения. Власти Украины, в свою очередь, говорят, что все под контролем и не нужно паниковать.

США, тем временем, созвали заседание Совета безопасности ООН по поводу угрозы российского военного вторжения в Украину на 31 января.

В РФ, в свою очередь, говорят, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой". Хотя на востоке Украины, а именно на территории Донецкой и Луганской областей, продолжаются боевые действия.